Москва21 ноя Вести.Все лозунги, призывы и символика на Украине связаны с культом смерти. Об этом заявил научный консультант Музея военной формы Российского военно-исторического общества Олег Леонов в документальном фильме Александра Рогаткина "От шеврона до ордена, или мама сказала надеть!", сообщает ИС "Вести".

Лозунги, призывы, символика – все связано с культом смерти. Это больше направлено вот в форму почитания смерти языческой. Именно у них стремление не к жизни, сохранению или победе, а стремление к убийству и самоуничтожению. Вот они сами себя уже там потеряли. Стояние на коленях – это вообще-то один из ритуалов украинских холопов, которые должны были становиться на колени, когда мимо провозили, значит останки умершего польского господина. Первоначальный смысл, они даже не понимают, что значит их призывы противоречат их действиям