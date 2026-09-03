Москва3 сен Вести.Ночная присяга курсантов Службы безопасности Украины (СБУ) вызывает ассоциации с ритуалом эсэсовцев в фашистской Германии. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, глава движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.

Подобные ритуалы вводил Генрих Гиммлер в своей организации. И, собственно говоря, это калька с эсэсовского ритуала. Кадровый состав СБУ действительно поменялся, наверное, процентов на 95. За последние годы очень сильно обновился средний, руководящий состав. Не так страшен экс-глава СБУ Малюк, как его малютки. Те, кто пришли на смену Малюку, - враги, с которыми сосуществовать рядом будет невозможно. Сейчас пришло поколение людей, изначально воспитанных нацистской идеологией, которые знают только то, что им вложили в голову после 2014 года