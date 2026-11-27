Москва27 нояВести.В Нижегородской области по факту травмирования женщины вследствие падения остановочного павильона возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК в MAX.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Арзамасе на улице 9 Мая.
В ноябре текущего года произошло опрокидывание остановочного павильона <…>, вследствие чего 75-летняя женщина получила телесные поврежденияговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В рамках его расследования будет дана юридическая оценка действиям сотрудников, ответственных за выполнение работ по монтажу остановочного павильона.