После падения остановки на пенсионерку в Арзамасе возбуждено уголовное дело

Остановка упала на пенсионерку в Арзамасе, возбуждено уголовное дело После падения остановки на пенсионерку в Арзамасе возбуждено уголовное дело

Москва27 ноя Вести.В Нижегородской области по факту травмирования женщины вследствие падения остановочного павильона возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК в MAX.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Арзамасе на улице 9 Мая.

В ноябре текущего года произошло опрокидывание остановочного павильона <…>, вследствие чего 75-летняя женщина получила телесные повреждения говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В рамках его расследования будет дана юридическая оценка действиям сотрудников, ответственных за выполнение работ по монтажу остановочного павильона.