В Севастополе бронепленка на окне спасла жизнь пациенту больницы при атаке БПЛА

Пациент больницы в Севастополе выжил при атаке ВСУ благодаря бронепленке на окне В Севастополе бронепленка на окне спасла жизнь пациенту больницы при атаке БПЛА

Москва26 апр Вести.При атаке БПЛА в Севастополе пациент городской больницы №1 выжил благодаря тому, что окна учреждения были оклеены специальной бронепленкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева. Мужчина был ранен.

Ранее в канале MAX Развожаев сообщил, что во время ночной атаки ВСУ на город 26 апреля обломки БПЛА попали в кардиологическое отделение больницы.

То, что бронепленкой вовремя было все обклеено…, спасло жизнь пациенту. Он получил травму, но незначительную... уточнил Развожаев

В ночь на 26 апреля ВСУ массированно атаковали Севастополь беспилотниками. Один человек погиб, четверо ранены. Повреждены частные и многоквартирные дома, Академия хореографии, горбольница №1, магазины.