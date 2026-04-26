Москва26 апрВести.При атаке БПЛА в Севастополе пациент городской больницы №1 выжил благодаря тому, что окна учреждения были оклеены специальной бронепленкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева. Мужчина был ранен.
Ранее в канале MAX Развожаев сообщил, что во время ночной атаки ВСУ на город 26 апреля обломки БПЛА попали в кардиологическое отделение больницы.
То, что бронепленкой вовремя было все обклеено…, спасло жизнь пациенту. Он получил травму, но незначительную...уточнил Развожаев
В ночь на 26 апреля ВСУ массированно атаковали Севастополь беспилотниками. Один человек погиб, четверо ранены. Повреждены частные и многоквартирные дома, Академия хореографии, горбольница №1, магазины.