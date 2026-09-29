Памятник Первой учительнице открыли в Краснодаре В Краснодаре открыли памятник Первой учительнице около лицея №48

Москва29 сен Вести.Во вторник, 29 сентября, в Краснодаре прошло торжественнее открытие памятника Первой учительнице. Он находится у лицея № 48, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Памятник получил название "Вселенная знаний". Он состоит из скульптуры учительницы и учеников, а также мира, который преподаватель открывает детям: растений, животных.

В мероприятии принял участие глава Краснодара Евгений Наумов.

Надеюсь, что прохожие, видя этот памятник, вспомнят о своих учителях и, если есть такая возможность, позвонят им, навестят и поблагодарят за теплоту, любовь и первые подаренные знания приводятся слова Наумова

За данный проект скульптуры проголосовали сами горожане. Над ним работали около сотни человек.