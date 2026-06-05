Москва5 июнВести.Молодежная индийская "Народная партия тараканов" заблокирована в стране за занятие "саботажем под видом сатиры". Об этом заявил спикер правящей Индийской народной партии Джайвир Шергилл.
В конце мая "Народная партия тараканов" стала самой популярной в стране, набрав более 18 миллионов подписчиков в Instagram (запрещена в РФ). Для сравнения, у правящей партии их вдвое меньше — 9 миллионов.
В разговоре с RT Шергилл рассказал, что на "партию тараканов" в основном подписывались недавно созданные аккаунты, в основном 2021 года, которые впоследствии сменили имена.
Есть сведения (и время покажет), что большинство последователей были из Пакистана, из других стран, 90% плюссказал он
Политическое объединение "Народная партия тараканов" возникло после того, как глава Верховного суда Индии сравнил безработную молодежь с тараканами, которые "сидят в соцсетях" и "нападают на всех подряд".