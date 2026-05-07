Bangkok Post: туристов депортировали с Пхукета за секс в тук-туке

Пару депортировали из Таиланда за секс в тук-туке Bangkok Post: туристов депортировали с Пхукета за секс в тук-туке

Москва7 мая Вести.Полиция Таиланда депортировала гражданина Испании и гражданку Перу за вызывающие действия в общественном транспорте, пишет Bangkok Post.

Уточняется, что пару засняли на видео. Кадры непристойного характера опубликовали в сети, что вызвало широкий резонанс.

В тамбоне Патонг района Катху 41-летний мужчина и 43-летняя женщина были засняты на видео во время орального секса в движущемся тук-туке. Полиция допросила пару в понедельник вечером, и оба признались в содеянном говорится в материале

Нарушителям предъявили обвинение в публичном непристойном поведении, после чего иммиграционная полиция внесла туристов в черный список и депортировала.