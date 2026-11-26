Москва26 нояВести.Международные переговоры не оказали никакого влияния на интенсивность ударов по Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в беседе с ТАСС губернатор Владимир Сальдо.
К сожалению, обстрелы Херсонской области продолжаются, несмотря на международные переговорысказал Сальдо
По словам губернатора, ВСУ все так же атакуют прифронтовые города и села, используют БПЛА против гражданского транспорта, жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры.
При этом, по словам главы региона, тактика ударов также принципиально не изменилась.
Удары по гражданским объектам, попытки нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение - все это мы наблюдаем уже не первый месяц. Угроза для жителей прифронтовых округов остается постояннойзаключил Сальдо
Ранее стало известно, что в Херсонской области на прошлой неделе в результате атак беспилотников погибло десять человек . Также 23 мирных жителя пострадали.