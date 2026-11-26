Переговоры не оказали никакого влияния на интенсивность ударов ВСУ по Херсонщине Сальдо: переговоры не изменили интенсивность атак ВСУ на Херсонскую область

Москва26 ноя Вести.Международные переговоры не оказали никакого влияния на интенсивность ударов по Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в беседе с ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

К сожалению, обстрелы Херсонской области продолжаются, несмотря на международные переговоры сказал Сальдо

По словам губернатора, ВСУ все так же атакуют прифронтовые города и села, используют БПЛА против гражданского транспорта, жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры.

При этом, по словам главы региона, тактика ударов также принципиально не изменилась.

Удары по гражданским объектам, попытки нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение - все это мы наблюдаем уже не первый месяц. Угроза для жителей прифронтовых округов остается постоянной заключил Сальдо

Ранее стало известно, что в Херсонской области на прошлой неделе в результате атак беспилотников погибло десять человек . Также 23 мирных жителя пострадали.