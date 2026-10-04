Москва4 октВести.Самолет "Аэрофлота" из Москвы первый раз в этом туристическом сезоне совершил прямой рейс в курортный индийский штат Гоа на берегу Индийского океана, следует из сообщения министерства туризма Гоа.
Лайнер Airbus A350 прибыл в аэропорт Даболим в центральной части Гоа утром в воскресенье.
Директор по туризму Шри Кедар Наик лично приветствовал гостей розами, встреча сопровождалась традиционными танцами дивали и зажигательными мелодиями гоанского духового оркестраговорится в сообщении
В конце сентября в Гоа уже прибыл первый в сезоне рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга. Прямые рейсы между Гоа и Москвой будут совершаться весь туристический сезон до конца марта.