Аэропорт Гоа принял первый в этом сезоне прямой рейс из Москвы

Первый в этом туристическом сезоне прямой рейс из Москвы прибыл в Гоа Аэропорт Гоа принял первый в этом сезоне прямой рейс из Москвы

Москва4 окт Вести.Самолет "Аэрофлота" из Москвы первый раз в этом туристическом сезоне совершил прямой рейс в курортный индийский штат Гоа на берегу Индийского океана, следует из сообщения министерства туризма Гоа.

Лайнер Airbus A350 прибыл в аэропорт Даболим в центральной части Гоа утром в воскресенье.

Директор по туризму Шри Кедар Наик лично приветствовал гостей розами, встреча сопровождалась традиционными танцами дивали и зажигательными мелодиями гоанского духового оркестра говорится в сообщении

В конце сентября в Гоа уже прибыл первый в сезоне рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга. Прямые рейсы между Гоа и Москвой будут совершаться весь туристический сезон до конца марта.