Киргизская SkyFru выполнила первый рейс из Бишкека в аэропорт Домодедово

Киргизская SkyFru выполнила первый рейс из Бишкека в Москву Киргизская SkyFru выполнила первый рейс из Бишкека в аэропорт Домодедово

Москва5 авг Вести.Киргизская авиакомпания SkyFru выполнила первый рейс из Бишкека в Москву. Об этом 5 августа сообщил Минтранс РФ. Борт приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Новый для России киргизский перевозчик SkyFru выполнил первый рейс говорится в сообщении Минтранса РФ в мессенджере MAX

На первый обратный рейс в Бишкек зарегистрировались 147 пассажиров, следует из сообщения. Загрузка борта составила 100%.

SkyFru будет выполнять рейсы три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-300. Расчетное время полета составляет четыре часа.

Теперь на направлении Бишкек – Москва работают пять авиакомпаний, сообщили в ведомстве. Как уточнили в Минтрансе, это российские "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", а также киргизские Avia Traffic, Aero Nomad Airlines и SkyFru.