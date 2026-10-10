Пешеход погиб в ДТП в Иркутске Автомобиль насмерть сбил пешехода в Иркутске

Москва10 окт Вести.В Иркутске устанавливают обстоятельства гибели 72-летнего пешехода, сбитого легковым автомобилем. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, вечером 9 октября в Октябрьском округе 42-летний водитель сбил 72-летнего мужчину.

Со слов автовладельца, пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда пожилой мужчина скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи говорится в сообщении

По факту ДТП организована проверка.