Путин тем или иным образом примет участие в саммите БРИКС в Индии, заявил Песков

Москва15 апр Вести.Президент России Владимир Путин в любом случае примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Индии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.

Я надеюсь на это. В любом случае он тем или иным образом будет принимать участие сказал официальный представитель Кремля

Песков при этом отметил, что существуют "различные варианты форматов" участия в данном мероприятии.

Саммит пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели.

Также в ходе интервью India Today Песков заявил, в частности, что Москва и Пекин предупреждали о вреде силового сценария по Ирану.