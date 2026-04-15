Москва15 апрВести.Президент России Владимир Путин в любом случае примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Индии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.
Я надеюсь на это. В любом случае он тем или иным образом будет принимать участиесказал официальный представитель Кремля
Песков при этом отметил, что существуют "различные варианты форматов" участия в данном мероприятии.
Саммит пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели.
Также в ходе интервью India Today Песков заявил, в частности, что Москва и Пекин предупреждали о вреде силового сценария по Ирану.