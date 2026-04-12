Песков "Вестям": разногласия РФ и Киева по территориям - в считанных километрах

Москва12 апр Вести.Разногласия России и Украины заключаются в считанных километрах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Песков прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что сейчас переговоры по разрешению украинского конфликта сосредоточены вокруг спора о "нескольких квадратных километрах" территорий.

Нет, это действительно считанные километры... грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы сказал пресс-секретарь российского лидера

Он добавил, что президент России Владимир Путин уже более года назад говорил об этом.

Песков отметил, что ВС РФ, очевидно, продвигаются вперед.