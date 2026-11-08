Песков: решение о чаепитии с детьми погибших участников СВО принял Путин Песков: Путин сам позвал на чай детей, чьи отцы погибли на СВО – тема святая

Москва8 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин сам решил пригласить членов семей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль во время празднования Дня народного единства. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Как отметил Песков, эта тема является святой для главы государства.

Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема. Он сказал: "Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы" сообщил Песков

4 ноября Путин пообщался на Красной площади с детьми героев специальной военной операции. Вечером того же дня в Кремле было организовано чаепитие. Позднее дети признались, что не знали о том, что их пригласят на встречу с президентом.