Родственники погибших героев СВО рассказали о первых минутах встречи с Путиным Чаепитие с Путиным стало для родственников героев СВО неожиданностью

Москва4 ноя Вести.Чаепитие с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле стало неожиданностью для членов семей погибших героев специальной военной операции (СВО), рассказала одна из родственниц. Кадры мероприятия в своем канале в мессенджере MAX показал автор ИС "Вести" Павел Зарубин.

Неожиданно очень. Очень неожиданно. И первые секунды, когда Владимир Владимирович зашел, сидя за столом, он с нами пытался вести диалог. А у нас у всех был достаточно такой штопор и стресс. Мы все молчали, и даже когда он задавал нам вопросы, мы все равно все молчали рассказала женщина

Ранее сообщалось, что Путин провел в Кремле чаепитие с членами семей погибших участников СВО.