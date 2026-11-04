Юные волонтеры по уставу поздоровались с Путиным на Красной площади Волонтеры приветствовали Путина на Красной площади словами "Здравия желаем"

Москва4 ноя Вести.Юные волонтеры и активисты встретили президента России Владимира Путина традиционным воинским приветствием Вооруженных сил России, передает агентство ТАСС.

Глава государства в День народного единства прибыл на Красную площадь, чтобы возложить цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Вместе с ним в церемонии участвовали подопечные фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", а также кадеты, представители организаций молодежи и волонтеры.

Здравствуйте, здравия желаем, товарищ Верховный Главнокомандующий! поприветствовали волонтеры президента

После этого российский лидер поинтересовался, не замерзли ли активисты.

Никак нет! ответили они

Ранее Владимир Путин побеседовал с детьми героев СВО на Красной площади.