Москва4 нояВести.Юные волонтеры и активисты встретили президента России Владимира Путина традиционным воинским приветствием Вооруженных сил России, передает агентство ТАСС.
Глава государства в День народного единства прибыл на Красную площадь, чтобы возложить цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
Вместе с ним в церемонии участвовали подопечные фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", а также кадеты, представители организаций молодежи и волонтеры.
Здравствуйте, здравия желаем, товарищ Верховный Главнокомандующий!поприветствовали волонтеры президента
После этого российский лидер поинтересовался, не замерзли ли активисты.
Никак нет!ответили они
Ранее Владимир Путин побеседовал с детьми героев СВО на Красной площади.