Москва4 нояВести.Восьмилетний мальчик Миша Калашников из Белгородской области рассказал президенту России Владимиру Путину, как заготавливает вместе с отцом и матерью бревна, из которых в зоне СВО возводят блиндажи.
Разговор между ними состоялся на Красной площади во время церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Мальчик сказал президенту, что вместе со взрослыми работает над заготовкой бревен, которые затем российские военные используют для блиндажей.
Ты будь аккуратнее. Такая работа требует особого внимания и соблюдения мер безопасностиответил ему президент
Ранее Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В ходе мероприятия Путин побеседовал с детьми героев специальной военной операции, а также представителями молодежных организаций и юными волонтерами.