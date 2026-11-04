Мальчик Миша рассказал Путину, как заготавливает бревна для СВО Восьмилетний Миша рассказал Путину, как заготавливает бревна для блиндажей

Москва4 ноя Вести.Восьмилетний мальчик Миша Калашников из Белгородской области рассказал президенту России Владимиру Путину, как заготавливает вместе с отцом и матерью бревна, из которых в зоне СВО возводят блиндажи.

Разговор между ними состоялся на Красной площади во время церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Мальчик сказал президенту, что вместе со взрослыми работает над заготовкой бревен, которые затем российские военные используют для блиндажей.

Ты будь аккуратнее. Такая работа требует особого внимания и соблюдения мер безопасности ответил ему президент

Ранее Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В ходе мероприятия Путин побеседовал с детьми героев специальной военной операции, а также представителями молодежных организаций и юными волонтерами.