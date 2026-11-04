Дети героев СВО не знали, что их пригласят на чаепитие к президенту России

Приглашение на чаепитие к Путину стало неожиданностью для детей героев СВО Дети героев СВО не знали, что их пригласят на чаепитие к президенту России

Москва4 ноя Вести.Дети погибших героев специальной военной операции (СВО) не знали, что их пригласят на чаепитие к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом рассказал один из участников мероприятия. Кадры праздничной встречи показал автор ИС "Вести" Павел Зарубин в своем канале в мессенджере MAX.

Все уже собирались домой … Нам сообщили, что надо собираться, сейчас поедем. А куда поедем? Нам не сказали сначала. То, что мы оказались в Кремле, это был для нас большой сюрприз рассказал один из членов семьи погибшего героя СВО

Ранее родственники погибших героев СВО рассказали о первых минутах встречи с Путиным.