Певица Валентина Игнатьева скончалась в возрасте 77 лет Не стало актрисы театра и кино, певицы Валентины Игнатьевой

Москва5 июн Вести.Актриса театра и кино, певица Валентина Игнатьева скончалась на 78-м году жизни. Она умерла во сне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее сына Ивана Корешкова.

4 июня скончалась выдающаяся советская актриса, обладавшая уникальным голосом, голосом которой пели многие персонажи из советских фильмов золотой эпохи нашего кинематографа сообщает источник

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Валентина Игнатьева родилась в Калинине (ныне Тверь). Солировала в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под руководством Леонида Утесова. В 1970-е годы пела в ансамблях "Лада", "Веселые ребята", "Солнечная корона", "Трижды три".

Валентина Игнатьева играла в Московском драматическом театре "Модернъ", театре "У Никитских ворот", антрепризном театре "Комеdy Кауз". Среди актерских работ – роли в фильмах и телесериалах: "Мнимый больной", "Голова классика", "Черкизон. Одноразовые люди", "Бархатный сезон". Также певица исполняла вокальные партии во многих фильмах и мультфильмах, например, "Дни хирурга Мишкина", "Маленькие трагедии", "Фронт в тылу врага", "Сказка о звездном мальчике", музыкальных сказках.