Суд удовлетворил иск Минприроды Кубани о взыскании 34 млрд за крушение танкеров

По иску Минприроды Кубани после ЧП с танкерами взысками почти 34,3 млрд рублей Суд удовлетворил иск Минприроды Кубани о взыскании 34 млрд за крушение танкеров

Москва15 окт Вести.В судебном порядке удовлетворены требования Министерства природных ресурсов Краснодарского края о возмещении ущерба в результате ЧП с танкерами у Керченского пролива в 2024 году, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края.

Суд постановил: исковые требования удовлетворить, взыскать солидарно с "Каматрансойл", "Кама шиппинг" и "Волгатранснефть" … сумму убытков, причиненных бюджету Краснодарского края, сумму ущерба, причиненного окружающей среде говорится в публикации

Средства в объеме почти 34,3 млрд рублей взыскали в пользу Министерства природных ресурсов Кубани.

Также отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайств ответчиков о привлечении к делу в качестве соответчиков страховых компаний.

Ранее сообщалось, что завершена откачка мазута из затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение во время шторма в 2024 году.