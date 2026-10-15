Москва15 октВести.В судебном порядке удовлетворены требования Министерства природных ресурсов Краснодарского края о возмещении ущерба в результате ЧП с танкерами у Керченского пролива в 2024 году, сообщает ТАСС.
Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края.
Суд постановил: исковые требования удовлетворить, взыскать солидарно с "Каматрансойл", "Кама шиппинг" и "Волгатранснефть" … сумму убытков, причиненных бюджету Краснодарского края, сумму ущерба, причиненного окружающей средеговорится в публикации
Средства в объеме почти 34,3 млрд рублей взыскали в пользу Министерства природных ресурсов Кубани.
Также отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайств ответчиков о привлечении к делу в качестве соответчиков страховых компаний.
Ранее сообщалось, что завершена откачка мазута из затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение во время шторма в 2024 году.