Разлив нефти и пожар произошли на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА

В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА загорелся НПЗ, зафиксирован разлив нефти Разлив нефти и пожар произошли на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА

Москва26 ноя Вести.После атаки БПЛА в Краснодарском крае произошли возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает пресс-служба ООО "Славянск ЭКО" в MAX. Кроме того, повреждены резервуары для хранения нефти и зафиксирован разлив топлива.

Утром 26 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке БПЛА на Славянский район, в результате пострадали 4 человека. Двух человек доставили в медицинское учреждение. В четырех квартирах зафиксированы повреждения фасадов и остекления.

Как уточнили на предприятии, в результате атаки БПЛА существенные повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти, разрушены парки хранения темных нефтепродуктов, поврежден трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции, пробиты резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы.

На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания говорится в сообщении

Сейчас усилия специалистов направлены на ликвидацию непосредственных последствий происшествия и стабилизации обстановки на объекте. Детальная оценка новых повреждений станет возможной после завершения этих первоочередных мероприятий.