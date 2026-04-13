В Хакасии почти 80% опрошенных поддержали идею установки памятника Сталину

Москва13 апр Вести.Почти 80% опрошенных проголосовали за установку памятника Иосифу Сталину в Парке Победы в Абакане. Об этом глава Республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил в MAX.

Он поблагодарил участников за активное обсуждение инициативы и подчеркнул, что правительство в своей работе будет ориентироваться на мнение большинства.

За установку монумента высказалось 78,52 % проголосовавших пишет Коновалов

Он также поблагодарил членов Общественной палаты Хакасии и волонтеров за организацию народного голосования.