Москва13 апрВести.Почти 80% опрошенных проголосовали за установку памятника Иосифу Сталину в Парке Победы в Абакане. Об этом глава Республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил в MAX.

Он поблагодарил участников за активное обсуждение инициативы и подчеркнул, что правительство в своей работе будет ориентироваться на мнение большинства.

За установку монумента высказалось 78,52 % проголосовавших

Он также поблагодарил членов Общественной палаты Хакасии и волонтеров за организацию народного голосования.