Москва21 сенВести.Специалистам удалось ликвидировать один из лесных пожаров, разгоревшихся под Геленджиком. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.
Одно из лесных возгораний в Геленджикском лесничестве на примерной площади 0,04 га ликвидировано в 07.30говорится в сообщении Минприроды в мессенджере МАХ
В ночь на 21 сентября, пятницу, на территории лесничества были зарегистрированы два пожара на площади 0,03 и 2 га. На месте одного из очагов продолжают работу специалисты.