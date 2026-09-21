Под Геленджиком ликвидирован один из очагов возгорания в лесу Один лесной пожар ликвидирован в Геленджикском лесничестве

Москва21 сен Вести.Специалистам удалось ликвидировать один из лесных пожаров, разгоревшихся под Геленджиком. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Одно из лесных возгораний в Геленджикском лесничестве на примерной площади 0,04 га ликвидировано в 07.30 говорится в сообщении Минприроды в мессенджере МАХ

В ночь на 21 сентября, пятницу, на территории лесничества были зарегистрированы два пожара на площади 0,03 и 2 га. На месте одного из очагов продолжают работу специалисты.