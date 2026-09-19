Под Ярославлем ищут 79-летнего пенсионера, ушедшего в лес за грибами 13 сентября Пропавшего 79-летнего грибника ищут в Ярославской области с 13 сентября

Москва19 сен Вести.В Ярославской области 79-летний пенсионер ушел в лес за грибами и не вернулся. Его ищут уже несколько дней, как сообщает ГТРК "Ярославль".

По данным издания, мужчина пропал 13 сентября недалеко от СНТ "Механизатор" в Ростовском округе. С собой в лес он не взял ни еды, ни воды.

Грибник был одет в черную куртку и темно-синие штаны. Он среднего телосложения, около 160 см ростом, обрит налысо и носит седую бороду.

Поиски ведутся со дня пропажи, но, по данным издания, не принесли никаких результатов.