Москва19 сенВести.В Ярославской области 79-летний пенсионер ушел в лес за грибами и не вернулся. Его ищут уже несколько дней, как сообщает ГТРК "Ярославль".
По данным издания, мужчина пропал 13 сентября недалеко от СНТ "Механизатор" в Ростовском округе. С собой в лес он не взял ни еды, ни воды.
Грибник был одет в черную куртку и темно-синие штаны. Он среднего телосложения, около 160 см ростом, обрит налысо и носит седую бороду.
Поиски ведутся со дня пропажи, но, по данным издания, не принесли никаких результатов.