Поддубный сообщил о подрыве хаба ВСУ на днепропетровском направлении Поддубный: ВСУ превратили Просянский элеватор в узел военной логистики

Москва1 июл Вести.ВСУ превратили зернохранилище в поселке Просяная Днепропетровской области в узел военной логистики, поэтому уничтожение объекта надорвало тыловую систему обеспечения противника. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" сообщил в своем канале в национальном мессенджере MAX.

Он отметил, что в мирное время элеватор служил типичным звеном аграрной инфраструктуры, где хранили и отгружали зерно.

Сейчас же масштабные емкости, подъездные пути, железнодорожные ветки и складские площадки делали его удобным хабом — но уже не для аграриев, а для военных логистов. … Уничтожение такого объекта — надрыв тыловой системы обеспечения противника на Днепропетровском направлении заявил военкор

Поддубный отдельно коснулся логистического преимущества поселка Просяная на днепропетровском направлении

Сама Просяная расположена вблизи важных транспортных артерий, связывающих южные и восточные районы Днепропетровской области. Само собой контроль над такими узлами позволяет гибко перераспределять резервы, поддерживать маневренность украинских подразделений и компенсировать сбои в других звеньях снабжения отметил Евгений Поддубный

Ранее в Минобороны России также сообщили, что российские военнослужащие поразили пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в Никополе Днепропетровской области. Уточняется, что удар нанесен с применением беспилотников "Герань".