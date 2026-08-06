При атаке дронов ВСУ на Энгельс подросток получил черепно-мозговую травму

Подросток получил черепно-мозговую травму при атаке БПЛА на Энгельс При атаке дронов ВСУ на Энгельс подросток получил черепно-мозговую травму

Москва6 авг Вести.В Саратовскую областную детскую клиническую больницу несколько дней назад поступил 16-летний подросток, получивший черепно-мозговую травму во время атаки украинских БПЛА на Энгельс.

Врачи нейрохирургического отделения делают все, чтобы Данила как можно быстрее оправился после физической и психологической травмы, говорится в сообщении медучреждения в MAX.

Во время атаки БПЛА и дронов в Энгельсе мальчик получил черепно-мозговую травму – сотрясение головного мозга говорится в публикации

В больнице подростка навестила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева.

Она вручила юноше денежный сертификат в популярный спортивный магазин и расспросила юного пациента о дальнейших планах. Данила рассказал, что планирует в сентябре поступать в профессиональное училище.