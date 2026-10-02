Погибший при взрыве в Зеленограде пенсионер недавно перенес инсульт Погибший в Зеленограде 81-летний мужчина ранее перенес инсульт

Москва2 окт Вести.Мужчина, погибший при взрыве в квартире в Зеленограде утром в пятницу, 2 октября, не так давно пережил инсульт и почти не мог обходиться без посторонней помощи. Об этом сообщает MK.RU.

Погибший при взрыве в квартире в Зеленограде в пятницу утром 81-летний мужчина недавно пережил инсульт и фактически не мог себя обслуживать говорится в публикации

81-летний пенсионер жил один: жена умерла несколько лет назад, а сын навещал его нерегулярно. Заботились о мужчине соседки - они приносили ему еду и покупали продукты.

Сегодня утром жильцы пятиэтажки услышали хлопок, но подумали, что звук идет с улицы. Позже соседка зашла покормить пенсионера и обнаружила его мертвым.

Соседи по дому хорошо отзываются о погибшем. До выхода на пенсию он трудился механиком на автопредприятии.