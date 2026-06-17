Москва17 июнВести.В городе Обояни Курской области погиб его бывший глава Сергей Карелов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее Украина совершила удар по автозаправочной станции. В результате происшествия трое пострадали, еще один погиб. Им оказался Карелов.
По уточненной информации, погибший сегодня в результате варварского удара ВСУ в Обояни – Сергей Иванович Карелов, ему было 63 годанаписал глава области
Карелов ранее являлся депутатом областной Думы и возглавлял город. Имел многолетний стаж работы учителем истории, после чего также был директором школы.