Погибшим из-за удара ВСУ по Обояни стал экс-глава города Карелов В Обояни из-за атаки ВСУ погиб бывший глава города Карелов

Москва17 июн Вести.В городе Обояни Курской области погиб его бывший глава Сергей Карелов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Ранее Украина совершила удар по автозаправочной станции. В результате происшествия трое пострадали, еще один погиб. Им оказался Карелов.

По уточненной информации, погибший сегодня в результате варварского удара ВСУ в Обояни – Сергей Иванович Карелов, ему было 63 года написал глава области

Карелов ранее являлся депутатом областной Думы и возглавлял город. Имел многолетний стаж работы учителем истории, после чего также был директором школы.