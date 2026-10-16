Погибшими в пожаре оказались родители экс-главы московской церкви саентологии Mash: при пожаре погибли родители экс-президента московской церкви саентологии

Москва16 окт Вести.Родители бывшего президента московской церкви саентологии (секта саентологии признана в РФ нежелательной организацией) погибли при пожаре в Москве, пишет Mash.

По сведениям издания, им было 87 и 90 лет.

Родители бывшего президента московской церкви саентологии погибли при пожаре в Москве говорится в публикации

Ранее сообщалось, что в квартире на проспекте Олимпийской Деревни произошел пожар, в котором погибли мужчина и женщина.

Отмечается, что в одной из комнат квартиры на 13-м этаже горели личные вещи и мебель на площади три квадратных метра.

Установление причин пожара на западе Москвы контролирует Никулинская межрайонная прокуратура.