Москва16 октВести.Родители бывшего президента московской церкви саентологии (секта саентологии признана в РФ нежелательной организацией) погибли при пожаре в Москве, пишет Mash.
По сведениям издания, им было 87 и 90 лет.
Родители бывшего президента московской церкви саентологии погибли при пожаре в Москвеговорится в публикации
Ранее сообщалось, что в квартире на проспекте Олимпийской Деревни произошел пожар, в котором погибли мужчина и женщина.
Отмечается, что в одной из комнат квартиры на 13-м этаже горели личные вещи и мебель на площади три квадратных метра.
Установление причин пожара на западе Москвы контролирует Никулинская межрайонная прокуратура.