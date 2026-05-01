Москва1 маяВести.Полиция Краснодарского края вывила публикацию в сети, на которой камеры наружного наблюдения зафиксировали похищение девушки в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в MAX.
"Похитителями" оказались знакомые девушки - жители Ставропольского края.
Девушку "похитили" знакомые ей молодые люди, как невесту, в рамках традиционного свадебного обрядасказано в сообщении
По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время девушка находится дома, в отношении нее противоправных действий не совершалось.