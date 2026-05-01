Похитители девушки в Армавире объяснили свои действия свадебной традицией

Похищение девушки в Армавире оказалось свадебной традицией Похитители девушки в Армавире объяснили свои действия свадебной традицией

Москва1 мая Вести.Полиция Краснодарского края вывила публикацию в сети, на которой камеры наружного наблюдения зафиксировали похищение девушки в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в MAX.

"Похитителями" оказались знакомые девушки - жители Ставропольского края.

Девушку "похитили" знакомые ей молодые люди, как невесту, в рамках традиционного свадебного обряда сказано в сообщении

По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время девушка находится дома, в отношении нее противоправных действий не совершалось.