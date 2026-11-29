МВД: устанавливаются обстоятельства инцидента у Вечного огня в Калужской области

Полицейские ищут школьников, потушивших Вечный огонь в Калужской области МВД: устанавливаются обстоятельства инцидента у Вечного огня в Калужской области

Москва29 ноя Вести.Полицейские Калужской области устанавливают подробности инцидента в городе Балабаново, где неизвестные несовершеннолетние снежками затушили Вечный огонь, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным правоохранителей, два подобных случая произошли 25 и 26 ноября в сквере Победы. Они были зафиксированы видеокамерами.

По записям камер видеонаблюдения удалось установить, что в результате попадания снежков пламя Вечного огня было потушено говорится в сообщении

В настоящее время полиция устанавливает личности несовершеннолетних, причастных к случившемуся. Видеоматериалы разосланы в учебные заведения. Также правоохранители изучают записи камер, расположенных на близлежащих зданиях.

По результатам проверки действиям будет дана правовая оценка.

Ранее в Telegram-канале "ЧП Балабаново" сообщили, что школьники по неизвестным причинам решили потушить Вечный огонь.