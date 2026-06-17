Politico: глава Еврокомиссии не пойдет на третий срок

Politico: фон дер Ляйен не будет добиваться переизбрания на третий срок Politico: глава Еврокомиссии не пойдет на третий срок

Москва17 июн Вести.Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не планирует добиваться переизбрания на третий срок в 2029 году, пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, глава кабинета председателя ЕК Бьорн Зайберт сказал это во время частного ужина с высокопоставленным чиновником.

По словам собеседников издания, Зайберт якобы сообщил об этом, чтобы развеять опасения относительно того, что планируемая реструктуризация департаментов ЕК является попыткой масштабной централизации власти в руках действующей главы Еврокомиссии.

Издание напоминает, что количество сроков для председателя Еврокомиссии не ограничено, но к моменту следующих выборов фон дер Ляйен исполнится 70 лет.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен может стоять за инициативой по реформированию дипаппарата ЕС и потенциальным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас.