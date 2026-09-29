Москва29 сен Вести.Украинский национализм имеет давние корни и связан со стремлением к независимости, которое поддерживалось идеологией собственной исключительности нации. Такое мнение высказала в интервью ИС "Вести" доктор политических наук Елена Зиновьева.

По ее словам, в годы Великой Отечественной это вылилось в коллаборационизм: украинское националистическое движение воевало на стороне немцев и выполняло самые разные задачи.

У украинского национализма давние корни, и проявляться они стали еще после Первой мировой войны, когда формировалось националистическое движение. Прежде всего, конечно, украинский национализм связан со стремлением к независимости, но это стремление к независимости поддерживалось идеологией собственной исключительности, исключительности своей нации. При этом к числу врагов относились и евреи, и русские, и поляки, а достигать независимости можно было любыми средствами. Конечно, в годы Великой Отечественной, Второй мировой войны, это вылилось в такой неприятный феномен, как коллаборационизм. Были движения, прежде всего, Украинское националистическое движение, которое воевало на стороне немцев. Они выполняли самые разные и очень неприятные задачи – это и участие в планировании операций, это и карательные, к сожалению, операции. Вот это всегда самое тяжелое, самое черное, самое неприятное, что может быть пояснила Зиновьева

Она также добавила, что украинское националистическое движение не исчерпало себя и сегодня в полной мере.