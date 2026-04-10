Балицкий предупредил о возможных сбоях в работе связи в Запорожской области

Москва10 апр Вести.В Запорожской области из-за перебоев с электричеством могут наблюдаться проблемы со связью, предупредил глава региона Евгений Балицкий.

Из-за временного отсутствия электроэнергии возможны сбои в работе связи. Минцифры области совместно с мобильными операторами держат ситуацию на постоянном контроле написал губернатор в мессенджере MAX

По его словам, ключевые узлы подключены к дизельным генераторам, специалисты делают все, чтобы минимизировать зоны без покрытия. Особое внимание уделяется местности, где расположены социальные объекты.

Также могут быть сбои в работе мобильного интернета из-за высокой нагрузки на сеть.

Энергетическая инфраструктура региона подверглась массированным атакам со стороны Украины ночью 9 апреля, в четверг. Оборудование получило значительные повреждения. На местах работают аварийные бригады, последствия устраняются.