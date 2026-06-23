Посол Ирана в Багдаде: Тегеран не просил поддержки в конфликте с США и Израилем

Посол Ирана: Тегеран никого не просил о помощи в конфликте с Израилем и США Посол Ирана в Багдаде: Тегеран не просил поддержки в конфликте с США и Израилем

Москва23 июн Вести.Тегеран ни к кому не обращался за поддержкой в ходе конфликта с США и Израилем. Об этом сообщил посол Ирана в Багдаде Мухаммед Казым Аль Садык.

Таким образом он прокомментировал агентству INA удары проиранских вооруженных группировок в Ираке по объектам США в ходе военных действий Соединенных Штатов и Израиля в Иране.

Иран сражался с сионистско-американским врагом, вынудив его подчиниться. Иран не обращался за вмешательством ни к одной из сторон, потому что в нем не нуждался сказал посол

В марте в лагере Виктория у аэропорта Багдада были поражены американский самолет и взлетно‑посадочная полоса.

До этого проиранские формирования в Ираке нанесли ракетный удар по американской базе Виктория, расположенной вблизи международного аэропорта Багдада. Тогда при атаке впервые в боевых условиях были задействованы ракеты "Шаиб-12", оснащенные мощной взрывной боеголовкой.