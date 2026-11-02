Посол России в Афинах Юрий Горлач вручил в МИД Греции копии верительных грамот

Посол РФ в Афинах Горлач вручил верительные грамоты в Греции Посол России в Афинах Юрий Горлач вручил в МИД Греции копии верительных грамот

Москва2 ноя Вести.Новый посол России в Греции Юрий Горлач вручил представителю МИД республики верительные грамоты, сообщило посольство РФ в Афинах.

2 ноября сего года вновь назначенный Посол России Юрий Андреевич Горлач вручил копии верительных грамот директору Департамента протокола МИД Греции Димитриосу Зевелакису написали представители посольства в мессенджере Telegram

В начале октября президент России Владимир Путин распорядился назначить Юрия Горлача новым послом в Греции. Он сменил на этом посту Андрея Маслова.