Москва2 нояВести.Новый посол России в Греции Юрий Горлач вручил представителю МИД республики верительные грамоты, сообщило посольство РФ в Афинах.
2 ноября сего года вновь назначенный Посол России Юрий Андреевич Горлач вручил копии верительных грамот директору Департамента протокола МИД Греции Димитриосу Зевелакисунаписали представители посольства в мессенджере Telegram
В начале октября президент России Владимир Путин распорядился назначить Юрия Горлача новым послом в Греции. Он сменил на этом посту Андрея Маслова.