Назначен новый посол России в Греции Путин назначил Юрия Горлача послом РФ в Греции

Москва2 окт Вести.Президент России Владимир Путин сменил посла РФ в Греции. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовых актов.

Освободить Маслова Андрея Михайловича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Греческой Республике сказано в документе

Другим указом глава государства назначил новым послом России в Греческой Республике Юрия Горлача.

Ранее Путин также сменил российского посла в Коста-Рике. Согласно опубликованному документу, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Коста-Рика назначен Игорь Романченко.