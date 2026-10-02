Москва2 октВести.Президент России Владимир Путин сменил посла РФ в Греции. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовых актов.
Освободить Маслова Андрея Михайловича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Греческой Республикесказано в документе
Другим указом глава государства назначил новым послом России в Греческой Республике Юрия Горлача.
Ранее Путин также сменил российского посла в Коста-Рике. Согласно опубликованному документу, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Коста-Рика назначен Игорь Романченко.