Москва4 сенВести.Послом России на Коморских островах назначен Вадим Барабанов, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, от должности посла РФ в Коморах освобождается Андрей Андреев.

Назначить Барабанова Вадима Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Союзе Коморских Островов

указывается в тексте

Согласно данным МИД, Барабанов 1970 года рождения окончил МГИМО и владеет английским, итальянским, французским и арабским языками.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщал о планах довести число посольств в Африке до 49, в том числе открыть дипломатическое представительство на Коморских островах.