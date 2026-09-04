Москва4 сенВести.Послом России на Коморских островах назначен Вадим Барабанов, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, от должности посла РФ в Коморах освобождается Андрей Андреев.
Назначить Барабанова Вадима Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Союзе Коморских Острововуказывается в тексте
Согласно данным МИД, Барабанов 1970 года рождения окончил МГИМО и владеет английским, итальянским, французским и арабским языками.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщал о планах довести число посольств в Африке до 49, в том числе открыть дипломатическое представительство на Коморских островах.