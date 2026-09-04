Вадим Барабанов стал послом России на Коморских островах Путин назначил послом России на Коморских островах Вадима Барабанова

Москва4 сен Вести.Послом России на Коморских островах назначен Вадим Барабанов, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, от должности посла РФ в Коморах освобождается Андрей Андреев.

Назначить Барабанова Вадима Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Союзе Коморских Островов указывается в тексте

Согласно данным МИД, Барабанов 1970 года рождения окончил МГИМО и владеет английским, итальянским, французским и арабским языками.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщал о планах довести число посольств в Африке до 49, в том числе открыть дипломатическое представительство на Коморских островах.