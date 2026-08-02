Экс-посол Германии в РФ восхитился физической формой и здоровьем Путина

Бывший посол ФРГ в РФ восхитился здоровьем Путина Экс-посол Германии в РФ восхитился физической формой и здоровьем Путина

Москва2 авг Вести.Бывший германский посол в России Александр Ламбсдорфф поделился, что российский лидер Владимир Путин находится в хорошей физической форме и довольно спортивный.

Ламбсдорфф в подкасте обозревателя газеты Bild Пауля Ронцхаймера рассказал, как проходила церемония вручения им верительной грамоты в декабре 2023 года.

[Путин] производил впечатление решительного человека и был в хорошей физической форме... Он довольно дисциплинированный, спортивный сказал германский дипломат

28 июля посольство ФРГ в Москве сообщило, что новый глава дипмиссии Клеменс фон Гетце прибыл в РФ, сменив на этом посту Ламбсдорффа.