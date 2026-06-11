Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путин знает немцев порой лучше, чем они сами себя

Экс-глава МИД ФРГ заявил, что Путин знает немцев порой лучше, чем они сами себя Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путин знает немцев порой лучше, чем они сами себя

Москва11 июн Вести.Бывший министр иностранных дел Германии (2017-2018) Зигмар Габриэль заявил, что президент РФ Владимир Путин внимательно следит за Берлином и знает немцев порой лучше, чем они сами себя.

Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев, он знает нас довольно хорошо – иногда лучше, чем мы сами себя сказал экс-глава МИД ФРГ в интервью газете Bild

Габриэль отметил, что Путин "смотрит немецкое телевидение, читает немецкие газеты".

Также бывший министр назвал вздором упреки в том, что его Социал-демократическая партия Германии якобы проводила слишком дружелюбную политику по отношению к Москве.

Что значит дружелюбный по отношению к России? У нас в Германии на протяжении десятилетий было исключительно хорошее развитие экономики, а также проводилась политика разрядки в отношениях с Россией напомнил он

По словам Габриэля, возможно, немецкие власти должны были жестче отреагировать на воссоединение Крыма с Россией.

Но в том смысле, что мы полагали, что Россия является нашим союзником или в этом роде, – это вздор заключил он

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, с кем Россия готова взаимодействовать в Германии.