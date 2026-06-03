Москва3 июнВести.Немецкий журналист Хуберт Зайпель, который в свое время писал биографию президента РФ Владимира Путина, рассказал о своих впечатлениях от посещения России в разговоре с изданием Лента.ru.
По словам журналиста, впервые он приехал в РФ в январе 1992 года, пробыв в стране около недели. Зайпель хотел посмотреть, что происходит в государстве после распада СССР.
Январь, было холодно. В Москве практически не было кофеподелился воспоминаниями собеседник издания на полях ПМЭФ
После этого он принял решение, что приедет в РФ через 30 лет. Журналист отметил, что за прошедшие годы его представление о стране стало другим, при этом значительные изменения произошли и внутри государства.
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