Немецкий журналист Зайпель: за 30 лет мое представление о РФ изменилось

Немецкий журналист заявил, что за 30 лет его представление о РФ изменилось Немецкий журналист Зайпель: за 30 лет мое представление о РФ изменилось

Москва3 июн Вести.Немецкий журналист Хуберт Зайпель, который в свое время писал биографию президента РФ Владимира Путина, рассказал о своих впечатлениях от посещения России в разговоре с изданием Лента.ru.

По словам журналиста, впервые он приехал в РФ в январе 1992 года, пробыв в стране около недели. Зайпель хотел посмотреть, что происходит в государстве после распада СССР.

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После этого он принял решение, что приедет в РФ через 30 лет. Журналист отметил, что за прошедшие годы его представление о стране стало другим, при этом значительные изменения произошли и внутри государства.

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