Зарубежные журналисты дали комментарии ИС "Вести" о встрече с Путиным Представители международных СМИ прокомментировали ИС "Вести" встречу с Путиным

Москва5 июн Вести.Информационная служба "Вести" взяла интервью у журналистов, присутствовавших на встрече президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств, которая прошла в Санкт-Петербурге.

Главный редактор по международным вопросам мировой службы новостей информационного агентства Reuters (Великобритания) Марк Бендайк заявил, что встреча с российским лидером стала интересной возможностью для диалога.

Это была очень интересная возможность поговорить вот так вот с президентом заявил Бендайк

Главный редактор службы новостей по Европе и Африке информационного агентства Agence France-Presse (Франция) Пьер Оссей поделился, что хотел бы задать больше вопросов Путину.

Это была очень интересная встреча с очень откровенными вопросами. Все спрашивали, что хотели спросить. Я бы хотел даже задать больше вопросов, но время было ограничено. Это понятно сказал Оссей

Генеральный директор белорусского телеграфного агентства БЕЛТА Андрей Мохор считает, что в ходе встречи президенту задавали одни и те же вопросы, ответы на которые уже давно известны.

Владимир Владимирович, мне кажется, сразу задал такой тон и отвечал порой на одни и те же вопросы. Хотя даже журналисты, мои западные коллеги, которые их задавали, мне кажется, уже сами давным-давно знают ответ и, постоянно повторяя эти вопросы, они, очевидно, хотели услышать что-то новое. Но, увы заявил Мохор

Представители СМИ Германии и США от комментариев отказались.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что отдельная встреча Путина с крупным бизнесом на полях ПМЭФ не запланирована.