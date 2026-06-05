Москва5 июнВести.Информационная служба "Вести" взяла интервью у журналистов, присутствовавших на встрече президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств, которая прошла в Санкт-Петербурге.
Главный редактор по международным вопросам мировой службы новостей информационного агентства Reuters (Великобритания) Марк Бендайк заявил, что встреча с российским лидером стала интересной возможностью для диалога.
Это была очень интересная возможность поговорить вот так вот с президентомзаявил Бендайк
Главный редактор службы новостей по Европе и Африке информационного агентства Agence France-Presse (Франция) Пьер Оссей поделился, что хотел бы задать больше вопросов Путину.
Это была очень интересная встреча с очень откровенными вопросами. Все спрашивали, что хотели спросить. Я бы хотел даже задать больше вопросов, но время было ограничено. Это понятносказал Оссей
Генеральный директор белорусского телеграфного агентства БЕЛТА Андрей Мохор считает, что в ходе встречи президенту задавали одни и те же вопросы, ответы на которые уже давно известны.
Владимир Владимирович, мне кажется, сразу задал такой тон и отвечал порой на одни и те же вопросы. Хотя даже журналисты, мои западные коллеги, которые их задавали, мне кажется, уже сами давным-давно знают ответ и, постоянно повторяя эти вопросы, они, очевидно, хотели услышать что-то новое. Но, увызаявил Мохор
Представители СМИ Германии и США от комментариев отказались.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что отдельная встреча Путина с крупным бизнесом на полях ПМЭФ не запланирована.