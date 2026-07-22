В Сочи пострадавшую при атаке БПЛА девочку выпишут в ближайшую неделю

Пострадавшая при атаке БПЛА в Сочи девочка идет на поправку В Сочи пострадавшую при атаке БПЛА девочку выпишут в ближайшую неделю

Москва22 июл Вести.Семилетнюю девочку, пострадавшую при атаке беспилотника в Сочи, готовят к выписке - врачи рассчитывают отпустить ее домой в течение ближайших дней. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.

Состояние пациентки оценивается как стабильное. В настоящее время она получает антибактериальное лечение, динамика положительная.

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии юной пациентки, которая проходит антибактериальную терапию. Выписка планируется в ближайшую неделю говорится в публикации

Ребенок поступил в больницу 21 июля - в тот день осколки дрона упали рядом с собором Святого Владимира в центре города. Угрозы жизни, по данным властей, не было.