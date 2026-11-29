Появилось видео объективного контроля перехвата БПЛА ВСУ в Белгородской области Губернатор Шуваев показал кадры уничтожения БПЛА в Белгородской области

Москва29 ноя Вести.Кадры объективного контроля перехвата украинских беспилотных летательных аппаратов опубликовал в MAX губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

По данным главы региона, за неделю, в период с 23 по 29 ноября, бойцы "Барс-Белгород" сбили 156 дронов.

Расчеты FPV ПВО отряда БПЛА и батальона ПБС сбили за это время 156 беспилотников говорится в заявлении

Среди перехваченных неприятельских БПЛА: 23 ударных дрона Hornet, пять ударных БПЛА "Дартс DM", ударные беспилотники "Блискавка", "Батяр", "Лютый", Backfire 70 и другие.