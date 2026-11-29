Москва29 нояВести.Кадры объективного контроля перехвата украинских беспилотных летательных аппаратов опубликовал в MAX губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
По данным главы региона, за неделю, в период с 23 по 29 ноября, бойцы "Барс-Белгород" сбили 156 дронов.
Расчеты FPV ПВО отряда БПЛА и батальона ПБС сбили за это время 156 беспилотниковговорится в заявлении
Среди перехваченных неприятельских БПЛА: 23 ударных дрона Hornet, пять ударных БПЛА "Дартс DM", ударные беспилотники "Блискавка", "Батяр", "Лютый", Backfire 70 и другие.