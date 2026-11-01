Боевики ВСУ 85 раз за сутки атаковали Белгородскую область, сбито 108 БПЛА

В Белгородской области за сутки ликвидировали 108 украинских БПЛА Боевики ВСУ 85 раз за сутки атаковали Белгородскую область, сбито 108 БПЛА

Москва1 ноя Вести.Украинские боевики атаковали Белгородскую область 85 раз за сутки, силы ПВО ликвидировали 108 дронов противника. Об этом губернатор региона Александр Шуваев сообщил в MAX.

За минувшие сутки ВСУ 85 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 108 беспилотников сбиты и подавлены говорится в сообщении

Уточняется, что противник нанес удары по Белгородскому, Шебекинскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Ровеньскому округам.