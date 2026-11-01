Москва1 нояВести.Украинские боевики атаковали Белгородскую область 85 раз за сутки, силы ПВО ликвидировали 108 дронов противника. Об этом губернатор региона Александр Шуваев сообщил в MAX.
За минувшие сутки ВСУ 85 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 108 беспилотников сбиты и подавленыговорится в сообщении
Уточняется, что противник нанес удары по Белгородскому, Шебекинскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Ровеньскому округам.