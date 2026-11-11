РЕН: в шахте калийного комбината в Березниках тушат пожар

Пожар тушат в шахте калийного комбината в Березниках РЕН: в шахте калийного комбината в Березниках тушат пожар

Москва11 ноя Вести.В шахте калийного комбината в Березниках Пермского края начался пожар на глубине 400 метров, передает РЕН ТВ.

По сведениям издания, там загорелось оборудование. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Сотрудников эвакуировали.

Пожар на глубине 400 метров разгорелся в шахте калийного комбината в Березниках Пермского края говорится в публикации

В компании "ЕвроХим" сообщили, что угрозы для работников нет, обстоятельства ЧП выясняются.

На официальных ресурсах экстренных служб информации об этом пожаре пока нет.