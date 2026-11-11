Москва11 нояВести.В шахте калийного комбината в Березниках Пермского края начался пожар на глубине 400 метров, передает РЕН ТВ.
По сведениям издания, там загорелось оборудование. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Сотрудников эвакуировали.
Пожар на глубине 400 метров разгорелся в шахте калийного комбината в Березниках Пермского краяговорится в публикации
В компании "ЕвроХим" сообщили, что угрозы для работников нет, обстоятельства ЧП выясняются.
На официальных ресурсах экстренных служб информации об этом пожаре пока нет.