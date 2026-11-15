В Омске локализовали пожар в автоцентре "Енисей" на площади 2400 кв. м

Пожар в омском автоцентре "Енисей" локализован В Омске локализовали пожар в автоцентре "Енисей" на площади 2400 кв. м

Москва15 ноя Вести.В Омске огнеборцам удалось локализовать пожар в автоцентре "Енисей" на площади 2400 квадратных метров. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Омской области на платформе MAX.

Локализация пожара: 20.31 говорится в публикации

Сигнал о возгорании на улице Семиреченской в Кировском округе поступил на пульт в 17.16 в воскресенье, 15 ноября. Когда пожарные приехали, кровля здания уже полыхала по всей площади.

Огонь тушили 60 человек и 18 единиц спецтехники. Из автоцентра успели вывезти 23 машины.

Информации о пострадавших не поступало.

Спасатели продолжают работать на месте ЧП.