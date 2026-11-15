Москва15 нояВести.В Омске огнеборцам удалось локализовать пожар в автоцентре "Енисей" на площади 2400 квадратных метров. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Омской области на платформе MAX.
Локализация пожара: 20.31говорится в публикации
Сигнал о возгорании на улице Семиреченской в Кировском округе поступил на пульт в 17.16 в воскресенье, 15 ноября. Когда пожарные приехали, кровля здания уже полыхала по всей площади.
Огонь тушили 60 человек и 18 единиц спецтехники. Из автоцентра успели вывезти 23 машины.
Информации о пострадавших не поступало.
Спасатели продолжают работать на месте ЧП.