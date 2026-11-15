В Омске загорелось здание автоцентра "Енисей" на площади 2400 кв. м

В автоцентре "Енисей" в Омске начался мощный пожар В Омске загорелось здание автоцентра "Енисей" на площади 2400 кв. м

Москва15 ноя Вести.На улице Семиреченской в Омске загорелся автоцентр "Енисей". Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По предварительным данным, огнем охвачено 2400 "квадратов". В МЧС отметили, что горит кровля здания по всей площади.

Сообщение о пожаре поступило по адресу: Омская область, Кировский район, ул. Семиреченская… Площадь возгорания - 2,4 тыс. кв. метров говорится в публикации

В настоящее время из горящего автоцентра эвакуируют машины. К тушению привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало.

Проезд автотранспорта по улице Семиреченской затруднен.