Москва15 нояВести.На улице Семиреченской в Омске загорелся автоцентр "Енисей". Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на МЧС России.
По предварительным данным, огнем охвачено 2400 "квадратов". В МЧС отметили, что горит кровля здания по всей площади.
Сообщение о пожаре поступило по адресу: Омская область, Кировский район, ул. Семиреченская… Площадь возгорания - 2,4 тыс. кв. метровговорится в публикации
В настоящее время из горящего автоцентра эвакуируют машины. К тушению привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.
Информации о пострадавших не поступало.
Проезд автотранспорта по улице Семиреченской затруднен.