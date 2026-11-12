В порту Усть-Луга локализован пожар, идет работа по ликвидации возгорания

Пожар в порту Усть-Луга в Ленобласти локализован В порту Усть-Луга локализован пожар, идет работа по ликвидации возгорания

Москва12 ноя Вести.На территории порта Усть-Луга локализован пожар, сообщил в MAX губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Работы на месте происшествия ведутся силами Леноблпожспаса, МЧС и предприятий порта.

Пожар в порту Усть-Луга локализован, принимаются меры для его окончательной ликвидации говорится в заявлении

Александр Дрозденко подчеркнул, что угрозы для жизни и здоровья работников предприятия нет, концентрация вредных веществ в пределах нормы, здоровью граждан ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в ходе массированного налета беспилотных летательных аппаратов на Ленобласть в порту Усть-Луга произошло возгорание, пострадали несколько человек.