Москва12 нояВести.На территории порта Усть-Луга локализован пожар, сообщил в MAX губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Работы на месте происшествия ведутся силами Леноблпожспаса, МЧС и предприятий порта.
Пожар в порту Усть-Луга локализован, принимаются меры для его окончательной ликвидацииговорится в заявлении
Александр Дрозденко подчеркнул, что угрозы для жизни и здоровья работников предприятия нет, концентрация вредных веществ в пределах нормы, здоровью граждан ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в ходе массированного налета беспилотных летательных аппаратов на Ленобласть в порту Усть-Луга произошло возгорание, пострадали несколько человек.