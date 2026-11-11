В Ленобласти после атаки БПЛА один человек госпитализирован с ранением ноги

После атаки беспилотников на порт Усть-Луга госпитализировали одного человека В Ленобласти после атаки БПЛА один человек госпитализирован с ранением ноги

Москва11 ноя Вести.После атаки беспилотников на портовую зону Усть-Луга в Ленинградской области госпитализирован один человек, получивший осколочное ранение ноги, сообщил ТАСС председатель комитета информационной политики региона – пресс-секретарь губернатора Ленинградской области Никита Донцов.

Госпитализирован только один человек, остальные от госпитализации отказались. Осколочное ранение в ногу, угрозы жизни нет сказал он

Над Ленинградской областью ночью и утром 11 ноября было уничтожено 150 беспилотников – эта атака на регион стала самой массированной с начала года. В портовой зоне Усть-Луга возникло возгорание. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о троих пострадавших.